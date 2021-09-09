شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد اليوم.. الطن للمستهلك بين 14300-14700 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار مواد البناء "حديد تسليح - أسمنت" استقرارا في السوق المحلى اليوم الخميس 9 – 9 – 2021 وفقا للأسعار الرسمية بحسب ما أعلنته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار حديد التسليح فتتراوح بين 14200- 14600جنيه للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وأشار الزينى في تصريحات خاصة لليوم السابع إلى أن أسعار الأسمنت البورتلاندى تتراوح بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع والمستهلك 700-800 جنيه للطن.