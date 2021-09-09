سعر اليورو اليوم الخميس 9-9-2021

وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، ثباتا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.