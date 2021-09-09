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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 9-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تباين سعر اليورو اليوم الخميس 9-9-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.47جنيه للشراء، و18.61 للبيع، مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.47جنيه للشراء، و18.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.47جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.51جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.
وفى سياق متصل شهد سعر الريال السعودى اليوم، ثباتا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى مصر، ليسجل فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.11 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.
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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.51 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.47 جنيه للشراء.
18.61 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.65جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.47 جنيه للشراء.
18.63 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.46 جنيه للشراء.
18.62 جنيه للبيع.سعر اليورو فى بنك البركة18.49 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.49 جنيه للشراء.
18.65 جنيه للبيع.سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.54 جنيه للشراء.
18.67 جنيه للبيع.