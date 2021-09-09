شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 9-9-2021، أمام الريال السعودى، سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.44 ريال سعودى، وسجل 1جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.77 ريال سعودى.

اما عن أسعار العملات اليوم الخميس، شهدت تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، خلاء بدء التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث استقر كلا من سعر الدولار والريال السعودى كما كانت أسعارهم بالأمس، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، ليسجل 18.47 للشراء، 18.61 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.50 للشراء، 18.65 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.

سجل 1 يورو نحو 4.44 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه استرليني نحو 5.18 ريال سعودي.

سجل 1 دولار كندي نحو 2.96 ريال سعودي.

سجل 1 دولار أسترالي نحو 2.77 ريال سعودي .

سجل 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي.

سجل 1 جنيه مصري نحو 0.24 ريال سعودي.

سجل 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.

سجل 1 دينار بحريني نحو 9.95 ريال سعودي.

سجل 1 دينار كويتي نحو 12.47 ريال سعودي.

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.02 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.02 ريال بما يعادل 57.86$ سعر الذهب عيار 22بنحو 198.94 ريال بما يعادل 53.04$ سعر الذهب عيار 21بنحو 189.90 ريال بما يعادل 50.63$ سعر الذهب عيار 18بنحو 162.77 ريال بما يعادل 43.40$ سعر الذهب عيار 14بنحو 126.60 ريال بما يعادل 33.75$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.51 ريال بما يعادل 28.93$ سعر أوقية الذهببنحو 6,749 ريال بما يعادل 1,800$ سعر جنيه الذهببنحو 1,519 ريال بما يعادل 405.06$ سعر كيلو الذهببنحو 217,024 ريال بما يعادل 57,865$