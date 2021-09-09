شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 9-9-2021 بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 9-9-2021، ثباته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى بنك الاستثمار العربى ثبت عند 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل تباين سعر اليورو اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.47جنيه للشراء، و18.61 للبيع، مقابل سعره بالأمس كان بـ 18.47جنيه للشراء، و18.65 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.46جنيه للشراء، و18.62 جنيه للبيع، مقابل 18.47جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى سجل 18.51جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.26 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.25 جنيه للشراء.

4.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.26 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.