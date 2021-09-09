شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11116 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 2399 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 13496 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4343 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 2868 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 3862 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.45% ليصل إلى مستوى 4141 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية 255.6 ألف سهم، مليون سهم، 2.123 مليون سهم، 80 ألف سهم، 6.9 مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة الشركة المنصورة للدواجن 180 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 95.3 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي مطاحن وسط وغرب الدلتا، العبور للاستثمار العقاري 5348 سهم، 1449 سهم، على لاوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي دلتا للإنشاء والتعمير، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 45450 سهم، 649 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 29051 سهم.

وأعلنت الشركة المتحدة للإسكان والتعمير، بيع المساهم سمو للاستشارات عدد 2.123 مليون سهم بسعر 6.459 جنيه بقيمة إجمالية 13.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 4.95% إلى 4.18%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة المصرية للدواجن-أجيكو، بيع المساهم شركة نعد للاستثمارات والتنمية عدد 255.6 ألف سهم بسعر 7.10 جنيه بقيمة إجمالية 1.8 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 12.15% إلى 11.55%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أيه أف لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، أنها بصدد بيع كامل حصتها عدد 772 ألف سهم تمثل 15.6% من أسهم الشركة، وأنه حتى الآن لم يتم تحديد القيمة النهائية لسعر البيع.

في سياق منفصل أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، عدم موافقة مجلس إدارة الشركة على الطلب المقدم من المساهم محمد الماوي للترشح لعضوية مجلس الإدارة لتملكه 13% من أسهم الشركة، وعدم جدوى تجزئة أسهم الشركة من 14 جنيه إلى جنيه لعدم جدوى التجزئة.