شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لأسعار النفط وبرنت يسجل 72.81دولار.. و69.40دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 72.81 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أمس الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69.40 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية، اليوم الخميس ارتفعت بشكل طفيف، حيث تعافت من خسائر سابقة علي خلفية تراجع إنتاج الولايات المتحدة في خليج المكسيك.

وسجلت أسعار عقود خام القياس العالمي برنت خسائر أسبوعية طفيفة بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية بـ0.1% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بـ0.8% مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي.

واتفق تحالف أوبك بلس على إضافة 400 ألف برميل يوميا شهريا إلى أسواق النفط.