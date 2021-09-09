شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات مكثفة مع رجال أعمال عمانيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، لبحث سبل زيادة الاستثمارات العمانية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد عبد الوهاب دعم كافة الاستثمارات العمانية، والعمل على تيسير جميع إجراءات ممارسة نشاط شركاتها في السوق المصرية، إلى جانب العمل على تفعيل أُطر التعاون بين الجانبين لزيادة حجم الاستثمارات، بما تتناسب مع عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأوضح عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار تستهدف تعميق التعاون مع الجانب العماني لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في تنفيذ مشروعات جديدة في القطاعات محل الاهتمام المشترك، ووفقا للمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر وسلطنة عمان، مشيرا إلى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة مع مجموعة من رجال الأعمال العمانيين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة وتشجيع ممثلي القطاع الخاص العماني على زيادة استثماراتهم في مصر خاصة في القطاعات المستهدفة.

ومن جانبه، أشار المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أهمية تفعيل فرص الشراكة بين رجال الأعمال العمانيين ونظرائهم المصريين، مؤكدا رغبة العديد من الشركات العمانية فى بحث فرص الاستثمار في مصر.