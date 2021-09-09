الاقتصاد

أسعار الخضروات بسوق الجملة اليوم.. البطاطس تتراوح بين 3.5 – 6.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات اليوم الخميس 9 – 9 – 2021 استقرارا في سوق العبور للجملة بحسب التسعيرة الرسمية، وسجلت أسعار البطاطس بين 3.5-6.5 جنيها للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، الليمون 4-7 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار الطماطم  3-6 جنيها  للكيلو، وتراوحت أسعار البامية بين 5-9 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الخيار البلدى تراوحت بين 2.5-5 جنيهات، والخيار الصوب بين 3-6 جنيهات للكيلو، الفاصوليا تتراوح بين 9-15جنيها للكيلو، وسجلت الكوسة 3-6 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعارالملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات الكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الفلفل ألوان يتراوح بين 4-9 جنيهات للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، سعر القلقاس 5-8 جنيهات للكيلو.

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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