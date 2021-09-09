شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 9-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه واحد فقط وقت صياغة هذه السطور، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 784 جنيها للجرام، بعد صعود سعر أونصة الذهب اليوم إلي 1795 دولار.

وأسعار الذهب في مصر تسجل 784 جنيها للجرام من عيار21 وهو العيار الرئيسي في مصر، ويبلغ عيار 18 سعر 672 جنيها للجرام، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام، والجنيه الذهب يسجل اليوم 6254 جنيها.

كانت أسعار الذهب تراجعت أمس إذ أثر ارتفاع الدولار ومخاوف بشأن النمو العالمي على الإقبال على المخاطرة، في حين ترقب المستثمرون أي إشارات من بنوك مركزية كبيرة بعدما لمح صناع سياسات إلى دعمهم لتقليص إجراءات التحفيز في حقبة الجائحة.

سعر الذهب في مصر يرتبط بحركة سعر اونصة الذهب عالمياً والتي تشهد بعض التعافي الآن لتقترب من حاجز المقاومة بـ 1800دولار.