شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يستند لخط اتجاه صاعد – تحليل – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر جديدة بنسبة بلغت -1.10% ليخسر السهم نحو 78 سنت ويستقر على سعر 70.04 دولار، وذلك وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستنداً بهذا الانخفاض إلى خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 69.35، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 74.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه