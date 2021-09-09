شكرا لقرائتكم خبر عن كاتربللر يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كاتربللر (CAT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بضغط سلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.70% بما يعادل -1.46 نقطة ليستقر على سعر 206.77 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض الأخير خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي خلال تداولاته القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 205.40، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 192.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط