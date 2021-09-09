شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني يعزز من مكاسبه – تحليل – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.44% ليكسب السهم نحو 81 سنت ويستقر على سعر 185.15 دولار، وذلك وسط تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى كبح مكاسب السهم الأخيرة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة 183.22، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والنفسي 200.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد