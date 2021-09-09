شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يغلق على مكاسب حذرة – تحليل – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فورد (F) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب قليلة وحذرة بنسبة بلغت 0.62% ليكسب السهم نحو 8 سنت ويستقر على سعر 13.03 دولار، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 13.40، ليستهدف مستوى الدعم 12.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه