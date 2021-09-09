شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال موتورز يرتفع بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط – تحليل – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال موتورز (GM) في آخر جلساته، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 48.70، ما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب بنسبة بلغت 0.51% ليكسب السهم نحو 25 سنت ويستقر على سعر 48.97 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى القصير، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 48.70، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 43.95.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه