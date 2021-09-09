شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول مستوى 69.25، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتأكيد تخطي المستوى المذكور ومن ثم الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 71.05.

وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يستقر السعر دون 69.25 ومن ثم تم كسر مستوى 68.70 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 68.00 والمقاومة 71.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد