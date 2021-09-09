شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل أعلى مستوى فى نحو أسبوع قبل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لتواصل صعودها لليوم الثاني على التوالي ،مسجلة أعلى مستوى فى نحو أسبوع ،بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع السابع على التوالي ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 0.8% إلى مستوي 69.86$ الأعلى فى نحو أسبوع ، من مستوى الافتتاح عند 69.33$، و سجل أدنى مستوي عند 69.01$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 73.18$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 72.54$ ، وسجل أدنى مستوي عند 72.38$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.5% ،وصعد خام برنت قرابة 1.6% ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تنامي المخاوف حول تأخر عودة الإمدادات فى الولايات المتحدة لمستويات ما قبل إعصار إيدا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 3 أيلول/سبتمبر، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،وتوقع الخبراء انخفاض بحوالي 7.4 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات انخفض إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 430 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 3 كانون الثاني/يناير 2020 ، فى علامة قوية لمستويات السحب والطلب فى أكبر مستهلك للوقود فى العالم.

وأظهرت بيانات المعهد أيضا انخفاض مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 6.4 مليون برميل يوميا ،مع تراجع مخزونات المقطرات بحوالي 3.7 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 5.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل ،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2020 ، والولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.