شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن ذروة أسبوعين قبل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، وبعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ، يأتي هذا قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بحوالي 0.25 % إلى مستوى 92.47 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.70 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.76 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 92.86 نقطة ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء أن فرص العمل فى الولايات المتحدة قفزت إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.93 مليون فرصة فى اليوم الأخير من تموز/يوليو الماضي ، لتتجاوز توقعات الخبراء التي أشارت إلى 10.03 مليون فرصة ،وعدلت الفرص بالزيادة فى حزيران/يونيو إلى 10.19 مليون من 10.07 مليون فرصة.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية فى الوقت الحالي ، بعد تصريحات أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي تظهر استمرار الانقسام داخل المركزي الأمريكي حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" فى وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم فى سوق العمل قبل المضي قدما فى تقليص التحفيز النقدي.

ومن أجل إعادة تقييم حالة سوق العمل الأمريكي ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ،البيانات السلبية سوف توسع الخسائر الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.343 مليون فى الأسبوع المنتهي 3 أيلول/سبتمبر من 0.340 مليون الأسبوع الأسبق ،والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2020.