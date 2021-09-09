شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع قبل قرارات السياسة النقدية فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثالثة على التوالي ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، قبل صدور قرارات السياسة النقدية فى ختام الاجتماع الدوري للبنك المركزي الأوروبي ، مع تنامي المخاوف حيال احتمالات تقليص برنامج شراء السندات المحفز لاقتصاد منطقة اليورو.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.5% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 463.82 نقطة الأدنى منذ 19 آب/أغسطس الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا قرابة 1.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، فى ظل تسارع عمليات البيع المفتوحة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليعمق خسائره للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ،بفعل مخاوف إنهاء حقبة التحفيز المخصصة للتغلب على الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا فى القارة العجوز.

يختتم المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري الخاص بمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد فى منطقة اليورو ، عقب القفزة الهائلة فى وتيرة التضخم ، حيث سجلت أسعار المستهلكين فى آب/أغسطس الماضي أعلى وتيرة فى نحو عشر سنوات ، مع نمو اقتصاد المنطقة الموحدة بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

يتوقع عدد ليس بالقليل من الخبراء أن يتبني البنك المركزي نغمة أكثر تشددا ، مع طرح أدلة واضحة حول مستقبل برنامج شراء السندات وأسعار الفائدة الأوروبية.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأكثر من 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار موجة التصحيح وجني الأرباح من المستوي القياسي عند 4,545.85 نقطة.

فى أوروبا فقد مؤشر يورو ستوك 50 أكثر من 0.5% ،وفى ألمانيا تراجع مؤشر داكس بنسبة 0.3% ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 قرابة 0.4% ، وفى لندن انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.2% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.