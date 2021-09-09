شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7375 ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7225 بعد تخطي المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط