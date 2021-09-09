الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-09-2021

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اختباراً لمستوى 0.7375 ولا يزال دونه، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والذي يشترط الثبات دون المستوى المذكور، بينما تبدأ أهدافه الرئيسية عند 0.7300 وتمتد إلى 0.7225 بعد تخطي المستوى السابق.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا