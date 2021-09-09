الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-09-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر عقود خام برنت مقاومة قوية عند مستوى 72.75، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف ويختبر أرضية الدعم التي تشكّلت عند 72.35، حيث يحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، وكما أشرنا صباحاً، نحن نرجّح الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 74.70.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.30

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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