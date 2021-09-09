شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر عقود خام برنت مقاومة قوية عند مستوى 72.75، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف ويختبر أرضية الدعم التي تشكّلت عند 72.35، حيث يحافظ على ثباته فوقها حتى الآن، وكما أشرنا صباحاً، نحن نرجّح الارتفاع خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يمتد إلى 74.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد