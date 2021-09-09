شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب بعض الميل الصاعد ليقترب من المقاومة المحورية 1797.00، متأثراً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، ويستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استمرار سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المقاومة المذكورة، بينما يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1770.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1805.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط