شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة ليتجه نحو اختبار محتمل للمقاومة المحورية 1.3825، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر للثبات دون هذا المستوى ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، حيث إن اختراقه سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الصاعد من جديد، بينما يتواجد الهدف السلبي الرئيسي المنتظر عند 1.3680.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3825

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط