شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج اليورو مقابل الدولار اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر عند 1.1830، وتمثّل عامل الحماية الأول لاستمرار السيناريو السلبي المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 1.1780، والذي يمثّل كسره مفتاح الاندفاع نحو 1.1700، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1830 سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.1888 قبل تحديد مصير الوجهة التالية بشكل أوضح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1740 والمقاومة 1.1890

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط