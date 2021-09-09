شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بفضل توقف موجة صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لترتد من أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل خلال تعاملات الأمس ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفضل توقف موجة صعود الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.3% إلى 1,795.37$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,789.22$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,786.64$.

على صعيد تعاملات الأمس ،فقدت أسعار الذهب نسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,782.36$ للأونصة ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء أن فرص العمل فى الولايات المتحدة قفزت إلى رقم قياسي جديد بلغ 10.93 مليون فرصة فى اليوم الأخير من تموز/يوليو الماضي ، لتتجاوز توقعات الخبراء التي أشارت إلى توافر 10.03 مليون فرصة ،وعدلت الفرص بالزيادة فى حزيران/يونيو إلى 10.07 مليون إلى 10.19 مليون فرصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.2% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى أسبوعين عند 92.86 نقطة ، بصدد تكبد أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، عاكسا توقف موجة صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

بخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تتراجع مستويات الدولار الأمريكي قبل صدور طلبات إعانة البطالة الأسبوعية فى الولايات المتحدة ،وقبل صدور نتائج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي فى نيويورك"جون ويليامز" فى وقت متأخر من يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى مزيد من التقدم فى سوق العمل قبل المضي قدما فى تقليص التحفيز النقدي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر،وذلك لليوم الرابع على التوالي ، ليستمر الإجمالي عند 998.52 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 9 نيسان/أبريل 2020.