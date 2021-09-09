شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبل نتائج اجتماع المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار الأمريكي ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، لكن هذا الأمر يعتمدا كثيرا على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، والذي من المتوقع أن يوفر على الأقل أدلة قوية حول مستقبل السياسة النقدية فى منطقة اليورو.

زاد اليورو مقابل الدولار قرابة 0.15% إلى 1.1830$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1815 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1811$.

فقد اليورو خلال تعاملات الأمس نسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوع عند 1.1801$ ، بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

ومنذ مطلع تعاملات الأسبوع الجاري ،ينصب تركيز المستثمرين على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى شهرين ، وبعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي جيمس بولارد.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي فى سانت لويس "جيمس بولارد" لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يمضي قدما فى تنفيذ خطة تقليص التحفيز النقدي هذا العام ، بالرغم من تباطؤ وتيرة الوظائف الجديدة الشهر الماضي.

يختتم البنك المركزي الأوروبي فى وقت لاحق اليوم ،اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لاقتصاد منطقة اليورو ، بعد التطورات الاقتصادية الأخيرة فى القارة العجوز ،خاصة ارتفاع وتيرة التضخم الأوروبية لأعلى مستوى فى عشر سنوات خلال آب/أغسطس ،ونمو اقتصاد المنطقة الموحدة بأفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام.

قرار الفائدة الأوروبية وبيان السياسة النقدية يصدر بحلول الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ، وتتحدث كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن يوفر هذا الاجتماع أدلة قوية حول مستقبل برنامج شراء السندات المخصص لدعم اقتصاد أوروبا للتغلب على أضرار جائحة فيروس كورونا والمعروف باسم (PEPP) و البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو شهريا حتى آذار/مارس 2022.

لجوء البنك إلى استخدام نغمة أكثر تشددا ،سوف يساعد هذا الأمر كثيرا مستويات اليورو فى تحقيق المزيد من المكاسب مقابل سلة من العملات العالمية ،وفى حالة التأكيد على استمرار دعم الاقتصاد مع الاحتفاظ بالأدوات النقدية الحالية ،سوف تتكبد العملة الأوروبية خسائر جديدة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.