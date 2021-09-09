شكرا لقرائتكم خبر عن "ستاندرد أند بورز" تتوقع نمو الاقتصاد السعودي 2.7% في 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة ستاندرد أند بورز في تقرير حديث، أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2% العام الجاري، و2.7% العام المقبل، و2.2% في 2023، و2.2% في 2024.

وقال تقرير صادر عن الوكالة إن اقتصاد دول المنطقة بدأ يحقق نموا في الربع الثالث من 2020، لكن التعافي الحاد أعاقته الموجات الجديدة لفيروس كورونا، بحسب موقع قناة "العربية".

وأوضح أن معدل التعافي الحالي لن يستطيع أن يعيد اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي لمستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.

وأشار إلى أن الوضع المالي الضعيف لا يزال يلقي بثقله على دول شمال إفريقيا، في الوقت الذي تشهد دول الخليج دعما لوضعها المالي الداخلي والخارجي بدعم من أصولها الحكومية المرتفعة.

وأشارت إلى أن أسعار النفط القوية تعتبر العامل الرئيسي المحفز لمنطقة الخليج، موضحة أن تحسن اتجاهات الأسعار يعد داعما لمناخ الأعمال في أغلب القطاعات الكبرى للنفط والغاز والسلع.

وتتوقع ستاندرد أند بوزر أن تصل خسائر الائتمان إلى أعلى مستوى بالمنطقة في عام 2021، ثم تتراجع تدريجيا إلى مستوياتها التاريخية في 2022.

وعالميا، تتوقع الوكالة أن يحقق الاقتصاد نموا 5.9% العام الجاري، و4.3% في 2022، و3.7% في 2023، و3.3% في 2024.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي، في تقريره الصادر حديثا بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي 2.9%في 2020، بدلاً من 2.6% في توقعاته السابقة خلال شهر يناير 2021، بينما حافظ على تقديراته للعام 2022 عند 4%.

وأتت تلك التوقعات الخاصة بالمملكة حينها بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬ % العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.