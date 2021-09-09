شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم من انخفاض الإنتاج الأمريكي النفط يعاود الصعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط لثاني جلسة اليوم الخميس معوضا خسائر تكبدها في وقت سابق من الجلسة إذ تلقت السوق دعما من انخفاض الإنتاج الأمريكي في خليج المكسيك بسبب الأضرار الناجمة عن الإعصار أيدا.

وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش زاد خام برنت 26 سنتا أو 0.36 بالمئة إلى 72.86 دولار للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.42 دولار للبرميل.

وظل نحو 77 بالمئة من إنتاج الخليج الأمريكي متوقفا يوم الثلاثاء أي ما يعادل نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وفقدت السوق نحو 17.5 مليون برميل نفط حتى الآن.

وتمثل الآبار البحرية في خليج المكسيك نحو 17 بالمئة من إنتاج الخام الأمريكي.