شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى يرتفع إلى 4 ملايين و311 ألف طن يونيو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 4 ملايين و311 ألف طن في شهر يونيو الماضي، بينما كانت 3 ملايين و701 ألف طن في شهر يونيو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 610 ألف طن.

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي شهد ارتفاعا مماثلا، حيث بلغت قيمة الاستهلاك المحلي نحو 4 ملايين و47 ألف طن في شهر يونيو الماضي، مقابل 3 ملايين و799 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 499 ألف طن.

وفي مارس الماضي، ارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي بشكل ملحوظ، حيث سجل حجم الإنتاج نحو 4 ملايين و612 ألف طن، بينما كانت 3 ملايين و559 ألف طن في شهر مارس من عام 2020، بزيادة بلغت نحو مليون و53 ألف طن، وفي فبراير الماضي بلغت قيمة الإنتاج من الغاز الطبيعي نحو 4 ملايين و123 ألف طن، مقابل 3 ملايين و677 ألف طن في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 446 ألف طن.

أما في شهر يناير الماضي، فقد بلغ معدل إنتاج الغاز، نحو 4 ملايين و359 ألف طن، بينما كانت 4 ملايين و95 ألف طن فى شهر يناير عام 2020، بزيادة بلغت 264 ألف طن، كما وصل إنتاج الزيت الخام والمكثفات إلى 2 مليون و487 ألف طن فى يناير الماضى.