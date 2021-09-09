الاقتصاد

اليورو مقابل الين يضغط على الدعم- تحليل - 9-9-2021

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل موجات سلبية محاولا الضغط بذلك على الدعم الأولي المستقر عند 130.05, نذكر بأن المسار الهابط قائم بشكل رئيسي على ثبات المقاومة المستقرة عند 131.10 لنتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, تحقيق السعر للكسر المطلوب والبدء بتسجيل الأهداف السلبية التي تتمركز قرب 129.40 و 128.80 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.70

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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