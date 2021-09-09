شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على الدعم- تحليل - 9-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتشكيل موجات سلبية محاولا الضغط بذلك على الدعم الأولي المستقر عند 130.05, نذكر بأن المسار الهابط قائم بشكل رئيسي على ثبات المقاومة المستقرة عند 131.10 لنتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, تحقيق السعر للكسر المطلوب والبدء بتسجيل الأهداف السلبية التي تتمركز قرب 129.40 و 128.80 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 130.50 و 129.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط