شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين لا يزال محصورا-تحليل - 9-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتحقيقه لاختراق الحاجز الممتد نحو 152.20 ليعيق ذلك المحاولات الصاعدة لنلاحظ تشكيله حاليا لارتداد سلبي مؤقت ليستمر بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي المتمثل بالحاجز المذكور سابقا بينما يستقر الدعم قرب 151.30.

مما سبق, سنبقى على حيادية التداول وانتظار تجاوز السعر للمحاور الرئيسية لنتمكن من تحديد الأهداف المتوقعة للفترة القادمة, نشير إلى أن تسلل السعر دون دعم المسار الجانبي سيجبره على تشكيل ارتداد سلبي جديد ليتكبد بذلك المزيد من الخسائر باستهدافه لمستوى 151.40 وصولا لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 149.50 تقريبا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 151.30 و 152.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي بثبات المحاور