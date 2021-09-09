شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق الهدف الأول– تحليل - 9-9-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديمه لتداولات سلبية قوية لنلاحظ وصوله مؤخرا نحو الهدف السلبي الأول المتمثل بمستوى 975.00 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط والمتوقع سابقا.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 1005.00 للمقاومة الإضافية ولنشير إلى أن استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, فإن هذه العوامل تزيد من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي والذي قد يستهدف بدوره مستوى 949.00 وصولا نحو 910.00 خلال الفترة المتوسطة.

نطاق التداول المتوقع ما بين 990.00 و 949.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط