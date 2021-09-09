شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يخرج من النطاق الجانبي – تحليل - 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اخترق زوج الدولار مقابل الفرنك مقاومة النطاق الجانبي عند 0.9200 واستقر فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9265 مبدئياً.

من هنا، فإن الميل الصاعد سيكون مرجّحاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن كسر 0.9200 والثبات دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 0.9135 – 0.9100 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9160 والمقاومة 0.9265

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي