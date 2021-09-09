شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسر مستوى 0.7375 بعد إغلاق تداولات يوم أمس دونه، ليدعم التوقعات بالتحول نحو الانخفاض، بانتظار التوجه نحو مستويات 0.7300 ثم 0.7225 كأهداف رئيسية تالية.

الثبات دون 0.7375 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة تستهدف مناطق 0.7495 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط