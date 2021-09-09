شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يهاجم المقاومة – تحليل - 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 72.75 منذ يوم أمس، ويجري محاولات لاختراقه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لإعادة تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 74.70.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الاختراق المطلوب وكسر مستوى 72.35 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 71.50 والمقاومة 74.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد