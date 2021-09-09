شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من كسر دعم القناة اللحظية الصاعدة ليقترب من هدفنا السلبي المنتظر عند 23.80، ونتوقّع أن يواجه السعر ضغط سلبي إضافي ليكسر المستوى المذكور ويفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، لتصل الأهداف التالية إلى 23.55 ثم 23.90.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 24.20 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لاختبار مستوى 24.75 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 24.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط