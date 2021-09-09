شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم..الكندوز بتراوح بين 130-160 جنيهًا للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجاءت الأسعار بالنسبة للكندوز 130-160 جنيها، وتراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلوأسعار

وسجلت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، تتراوح بين 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.