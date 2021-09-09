شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مصرف الإنماء (1150) الصعود في آخر جلساته، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 23.87، محققاً مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.59% ليكسب السهم نحو 14 هللة ويستقر على سعر 23.98 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.87، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.40 ومستوى المقاومة 24.50.