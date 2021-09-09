شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.20% ليخسر السهم نحو 2 هللة فقط ويستقر على سعر 10.20 ريال، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.30، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 9.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.00 ومستوى المقاومة 10.50.