شكرا لقرائتكم خبر عن زجاج يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم زجاج (2150) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.81% ليكسب السهم نحو 35 هللة ويستقر على سعر 43.50 ريال، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السهم القادمة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 44.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 47.85.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 41.60 ومستوى المقاومة 46.05.