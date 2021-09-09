شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاتفاق على إيصال الغاز المصرى للبنان.. 8 معلومات عن خط الغاز العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا خلال الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربى "مصر، الأردن، سوريا، لبنان"، ويهدف الاجتماع بشكل أساس للتعاون فى مجال إعادة تصدير الغاز الطبيعى المصرى للجمهورية اللبنانية عبر الأراضى الأردنية والسورية من خلال خط الغاز العربي، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بخط الغاز العربي والتي كانت كالتالى.

1- خط الغاز العربى تم تنفيذه على ثلاث مراحل.

2- المرحلة الأولى من العريش إلى العقبة بطول (265) كم وقطر (36) بوصة وباستطاعة (10) مليار متر مكعب في السنة.

3- وتم البدء بتوريد الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن بموجب هذه المرحلة بتاريخ 27 يوليو عام 2003.

4- المرحلة الثانية فقد امتدت من العقبة الى منطقة رحاب فى شمال الأردن وبطول (393) كيلو متر.

5- تم البدء بتزويد الغاز لمحطات توليد الكهرباء في شمال المملكة في شهر فبراير 2006.

6-في حين تم استكمال المرحلة الثانية لخط الغاز العربي من رحاب ولغاية الحدود الأردنية السورية بطول (30) كم وقطر (36) بوصة في شهر مارس من عام 2008.

7-تم الانتهاء من تنفيذ الجزء الجنوبي من المرحلة الثالثة لخط الغاز العربي داخل الأراضي السورية والممتدة من الحدود الأردنية السورية إلى مدينة حمص بطول 320 كم وقطر (36) بوصة، وتشغيلها في شهر يوليو من عام 2008.

8- تم البدء بتصدير الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان عبر الأردن في شهر أكتوبر 2009، إلى أن توقف في عام 2011.

يذكر أن الاجتماع الذي عقد اليوم يأتي إيمانا بأن التعاون بين دول خط الغاز العربي سيكون خطوة فعالة ومؤثرة في دعم المشاريع الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة والتي من شانها الانعكاس ايجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول و اهمية الاجتماع في إطار التعاون المشترك بين دول خط الغاز العربي والعلاقات الوثيقة التي تجمعهم واستمراراً للتعاون في مجال قطاع الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي بشكل خاص.