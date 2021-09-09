شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.96% ليخسر السهم نحو 20 هللة ويستقر على سعر 20.66 ريال، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالتزامن مع استناده لخط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.40، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 22.16.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.40 ومستوى المقاومة 21.68.