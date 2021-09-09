شكرا لقرائتكم خبر عن شمس يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شمس (4170) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حادة بنسبة بلغت 5.11% ليكسب السهم نحو 3.90 نقطة ويستقر على سعر 80.20 ريال، مصحوباً بارتفاع محدود في أحجام التداول.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 79.96، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 87.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 74.20 ومستوى المقاومة 86.00