شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بترورابغ (2380) الصعود في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة بنسبة بلغت 0.19% ليكسب السهم نحو 5 هللة ويستقر على سعر 26.90، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار صعود السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 25.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 28.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.50 ومستوى المقاومة 28.35.