شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بنسبة بلغت -0.76% ليخسر السهم نحو 40 هللة ويستقر على سعر 51.90 ريال، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد كبح من خسائر السهم الأخيرة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 54.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 48.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 49.65 ومستوى المقاومة 54.00.