شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم أسمنت ينبع (3060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.23% ليكسب السهم نحو 10 هللة ويستقر على سعر 43.00 ريال، وذلك وسط تأثر السهم بكسره لخط اتجاه صاعد في وقت سابق وسيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 43.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 41.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 44.00.