شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم سيسكو (2190) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.01% ليخسر السهم نحو 45 هللة ويستقر على سعر 44.00 ريال.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 46.25، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 42.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.65 ومستوى المقاومة 46.25.