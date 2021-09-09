شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم المواساة (4002) في آخر جلساته، وسط محاولات السهم المستمرة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.84% بما يعادل -1.60 نقطة ويستقر على سعر 189.40 ريال، ليستند السهم بهذا الانخفاض الأخير إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المحوري 202.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 182.00 ومستوى المقاومة 199.00.