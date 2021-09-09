شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم أسمنت نجران (3002) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بعدما حاول السهم تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.64% ليخسر السهم نحو 14 هللة ويستقر على سعر 21.58 ريال، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 21.098، ليستهدف مستوى الدعم 20.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.04 ومستوى المقاومة 22.65.