شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم مشاعر ريت (4337) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر جديدة بنسبة بلغت -0.37% ليخسر السهم نحو 4 هللة ويستقر على سعر 10.80 ريال، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.00، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 10.56 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.56 ومستوى المقاومة 11.20.