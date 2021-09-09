شكرا لقرائتكم خبر عن فيبكو يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 09-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم فيبكو (2180) على عدم تغيير في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وقد جاء أداء السهم الأخير وسط محاولاته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن السهم بعدها عن تعافيه بشكل كامل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة الحالية 70.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 78.74.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 68.30 ومستوى المقاومة 73.70.